Sette korona paniği

Başrolünü Sermiyan Midyat, Kıvanç Baran Aslan ve Belma Memati’nin paylaştığı ‘Zalo’ filminin çekimleri için Malatya’da bulunan Halil Kumova’nın vefatının ardından yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı. Üç gün önce sette rahatsızlanan usta oyuncu, kaldırıldığı hastanede hayata veda etmişti. Cenaze

işlemlerinin ardından ailesi tarafından İstanbul’a getirilirken, oyunculara ve set çalışanlarına koronavirüs testi yapıldı.

Prodüksiyon ekibinde dört kişinin daha koronavirüs testinin pozitif çıktığı öğrenilirken, Midyat ise Instagram hesabından yaptığı açıklamada, kendi sonucunun negatif olduğunu belirtti. PCR testinin sonuç raporunu paylaşan oyuncu, “Değerli oyuncu ağabeyimiz Halil Kumova’nın vefat nedeni ‘Şiddetli zatürreye bağlı solunum yetmezliği ve Covid-19 olası vaka’ şeklinde belgelenmiştir. Bu sebeple şahsıma da yapılan test sonucum negatif olarak çıkmıştır” notunu yazdı.