26.11.2020 - 07:00 |
Setten sıcak kareler
Kanal D’de ekrana gelen, başrolünü Özge Özberk, Musa Uzunlar, Mert Yazıcıoğlu, Emre Kınay, Simay Barlas ve Pamir Pekin’in paylaştığı ‘Bir Annenin Günahı’ dizisinin kamera arkası fotoğrafları yayınlandı.
Kanal D’de ekrana gelen, başrolünü Özge Özberk, Musa Uzunlar, Mert Yazıcıoğlu, Emre Kınay, Simay Barlas ve Pamir Pekin’in paylaştığı ‘Bir Annenin Günahı’ dizisinin kamera arkası fotoğrafları yayınlandı. Çekimleri Beykoz’da devam eden yapımın oyuncuları, yoğun geçen sette neşeli halleriyle objektiflere poz verdi.