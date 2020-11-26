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26.11.2020 - 07:00 |

Setten sıcak kareler

Kanal D’de ekrana gelen, başrolünü Özge Özberk, Musa Uzunlar, Mert Yazıcıoğlu, Emre Kınay, Simay Barlas ve Pamir Pekin’in paylaştığı ‘Bir Annenin Günahı’ dizisinin kamera arkası fotoğrafları yayınlandı.

Setten sıcak kareler
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Kanal D’de ekrana gelen, başrolünü Özge Özberk, Musa Uzunlar, Mert Yazıcıoğlu, Emre Kınay, Simay Barlas ve Pamir Pekin’in paylaştığı ‘Bir Annenin Günahı’ dizisinin kamera arkası fotoğrafları yayınlandı. Çekimleri Beykoz’da devam eden yapımın oyuncuları, yoğun geçen sette neşeli halleriyle objektiflere poz verdi.

KADES, MasterChef'te izleyicilere anlatıldıTV8'de yayınlanan 'MasterChef Türkiye 2020' yarışmasında, İçişleri Bakanlığı'nın uygulaması olan KADES’in önemi anlatılarak, “Kadına şiddete hep birlikte dur diyelim” çağrısında bulunuldu.
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Cadde Yazarları

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