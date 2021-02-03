Sevcan Zabit eski eşi Cengiz Erberk'i şikayet etti

Best Model Of Turkey 1994 kraliçesi Sevcan Zabit, dokuz yıl önce boşandığı Cengiz Erberk’in evlilikleri bittiğinden beri ekonomik, psikolojik ve sözlü olarak sürekli kendisini aşağılayıp tehdit ettiğini iddia etti.

İstanbul Aile Mahkemesi’ne sunulan korunma talepli dilekçeye göre Zabit ile Erberk, 2012 yılında boşandı. İki çocuğun velayetini anneye veren mahkeme, Erberk’in çocukları için 4 bin TL, eski eşi için ise bin 500 lira nafaka ödemesine hükmetti.

Hürriyet'in haberine göre; Sevcan Zabit, dava dilekçesinde şu iddialara yer verdi:

“Cengiz Erberk’in çocuklarına maddi ve manevi katkısı olmamaktadır. Çoğu zaman çocuklarını görmeye dahi gelmemektedir. Erberk, eski eşine ve iki çocuğuna ekonomik şiddet uygulamakta, geçimlerini sürdürmelerini bilerek ve isteyerek zorlaştırmaktadır. Cengiz Erberk, neredeyse her gün mesajlar atmakta, eski eşini psikolojik cendere altında tutmaktadır. Çocukları Zabit’e göndermemekle tehdit etmektedir. Mahkemece gerekli tedbirlerin alınmasını istiyoruz.”

Talebi haklı bulan mahkeme, Erberk hakkında üç ay uzaklaştırma kararı aldırdı. Erberk, itiraz etti ancak mahkeme kararın yasaya uygun olması nedeniyle itirazı reddetti.