MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMagazin Haberleri Sevgililer Günü’ne özel şarkı
04.02.2021 - 07:00 |

Sevgililer Günü’ne özel şarkı

İlyas Yalçıntaş, ‘İncir’ ve ‘Olmazsa Olmazımsın’dan sonra bir kez daha Behzat Gerçeker yönetimindeki ENBE Orkestrası’yla ‘Mecnun’ şarkısı için bir araya geldi.

Sevgililer Günü’ne özel şarkı
ABONE OL

İlyas Yalçıntaş, ‘İncir’ ve ‘Olmazsa Olmazımsın’dan sonra bir kez daha Behzat Gerçeker yönetimindeki ENBE Orkestrası’yla ‘Mecnun’ şarkısı için bir araya geldi. Sözü ve müziği Elnar Xelilov’a, aranjesi Febyo Taşel’e ait olan eserin, klip yönetmenliğini Emrah Özbilen üstlendi. Pandemi süreci kurallarına uyularak çekilen video’da, aşk lirik dansla anlatıyor.

Magazin Haberleri Bülteni (3 Şubat 2021)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları;
daha fazla video için
Cadde Yazarları

Çok Okunan Magazin Haberleri

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika | Ali Şafak Öztürk'ten olay paylaşım! Beşiktaş maçı sonrası...

Son dakika | Ali Şafak Öztürk'ten olay paylaşım! Beşiktaş maçı sonrası...

Son dakika haberleri - Futbolda ‘dev’ savaş

Son dakika haberleri - Futbolda ‘dev’ savaş

Son dakika haberleri - Galatasaray'da son karar: Gedson derbide yok!

Son dakika haberleri - Galatasaray'da son karar: Gedson derbide yok!

Son dakika - Fener’in güçlü ışığı: Altay Bayındır

Son dakika - Fener’in güçlü ışığı: Altay Bayındır

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet