Sevgililer Günü’ne özel şarkı

İlyas Yalçıntaş, ‘İncir’ ve ‘Olmazsa Olmazımsın’dan sonra bir kez daha Behzat Gerçeker yönetimindeki ENBE Orkestrası’yla ‘Mecnun’ şarkısı için bir araya geldi. Sözü ve müziği Elnar Xelilov’a, aranjesi Febyo Taşel’e ait olan eserin, klip yönetmenliğini Emrah Özbilen üstlendi. Pandemi süreci kurallarına uyularak çekilen video’da, aşk lirik dansla anlatıyor.