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13.02.2021 - 07:00 | | LALE DANIŞMAN

SEVGİLİYE ANLAMLI HEDİYE!

Türkiye’nin 25 önemli şefi 25 özel kutlama yemeği tarifiyle, gelirinin tamamı TOÇEV’e aktarılan Özlem Ardıyok’un Kutlamalar’ kitabında buluştu

SEVGİLİYE ANLAMLI HEDİYE!
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Türkiye’nin yemek sektöründe başarılı şefleri, anlamlı bir projeye imza attı. Bu sene pandemi sebebiyle Sevgililer Günü’nü evlerinde geçirip, görsel ve lezzet şöleni yaratacak sofralar kurmak isteyenler, gelirinin tamamı TOÇEV’e aktarılan, ISS Türkiye ve Alfa yayınları desteğiyle çıkan Özlem Ardıyok’un ‘Kutlamalar’ kitabını tercih edebilir. Eser, aralarında Arda Türkmen, Burçak Kazdal, Cihan Kıpçak, Derin Arıbaş, Ebru Erke, Ece Zaim ve Elif Edes Tapan’ın da yer aldığı, 25 özel şeften 25 özel tarifi kapsıyor. Büyük bir keyifle kutlama yemeklerini yapan şefler, en mutlu anılarını paylaştı. Kitap, restoranların kapalı olduğu bu dönemde Sevgililer Günü’nü lezzetli tariflerle kutlamak isteyenleri bekliyor.

Magazin Haberleri Bülteni (12 Şubat 2021)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları;
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