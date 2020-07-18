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18.07.2020 - 07:00 |

Sezen Aksu’dan ‘Karşıyım’

‘Demo 2’ isimli albümünü yayınlamaya devam eden Sezen Aksu, Harun Kolçak’ın 15 yıl önce seslendirdiği ‘Karşıyım’ isimli şarkısını sevenleriyle buluşturdu.

Sezen Aksu’dan ‘Karşıyım’
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Parça için bir mektup kaleme alan Minik Serçe, “Sahibinin sesi Harun Kolçak’a gelsin, dilerim bizi duysun, hatta eşlik de etsin lütfen...” dedi.

Barış Murat Yağcı'dan hayranlarına teşekkür videosu'Survivor'da sergilediği performansla finale kadar gelen Barış Murat Yağcı duygularını, "Hayatımın en güzel tecrübesiydi. Çok güzel anılar ve insanlar biriktirip, tüm gücümle mücadele ettiğim ada, yeni maceramın başlangıcı oldu" sözleriyle dile getirdi.
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Cadde Yazarları

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