SEZON SONU KUTLAMALAR

Sosyal yaşamın tanınmış simaları, Bodrum ve Çeşme gibi tatil beldelerinden şehir hayatına dönüş yapmaya başladı. Ailece tatillerine kaldığı yerden devam eden Selim Kosif, Esra Öztürk, Aslı Şen ve Didem Antebi’nin de aralarında bulunduğu ünlü isimler ise yaş günü ve evlilik yıl dönümü gibi özel anlarını dostlarıyla bir arada kutladı.

Instagram hesabında eşi Murat Bey’le paylaştığı fotoğrafa, “Bu fotoğrafta, filtre yok, makyaj yok, aşk var... 28 yıl var... Ne dersin Murat Güsar? Bir 28 sene daha başarabilir miyiz” notunu yazan lüks danışmanı, duygularını ifade etti. Kızı Nehir’in yeni yaşını arkadaşlarının da bulunduğu yemekte sürpriz pastayla kutlayan Esra Öztürk de, “Canım kızım, şansın, yolun, bahtın açık olsun. İyi ki doğdun” mesajıyla hatıra fotoğrafı çektirdi. İşte, diğer ünlü isimlerin, sosyal medyaya yansıyan keyifli anları...