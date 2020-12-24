‘Şiddete uğradım’

Songül Karlı, kendisini 35 milyon TL’nin üzerinde dolandırdığını iddia ettiği eski eşi Metin Yüncü hakkında avukatıyla açıklama yaptı. Gözaltına alınıp, serbest bırakılan Yüncü için şarkıcı, “Çocuğumla bir ekmeğe muhtaç kaldım. Her şeyim haczedildi” diyerek, ağladı. Beş yıllık evliliğinde dört kez ayrılmaya kalktığını ifade eden Karlı, fiziksel şiddete uğradığını da belirtti.



