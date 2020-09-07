Sihirli Annem Ceren kaç yaşında, kimdir? Gerçek adı Gizem Güven'in şimdiki hali...

2003 Yılında başlayan Sihirli Annem dizisi yıllarca yayın hayatına devam etti ve iki parça halinde çekildi. İlk bölümleri 2003 yılında çekilen Sihirli Annem'in yoğun ilgi görmesinden dolayı ikinci kez 2012 yılında çekildi. Peki Sihirli Annem dizisinde yer alan ve sevilen bir karakter olan Ceren şimdi kaç yaşında? İşte Sihirli Annem Ceren hakkında merak edilenler...

SİHİRLİ ANNEM CEREN KİMDİR?

Sihirli Annem dizisinde Ceren karakterini canlandıran oyuncunun gerçek adı Gizem Güven'dir.

1994 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. 3 yaşından itibaren reklam filmlerinde rol almış, ayrıca sinema filmi dublajı yapmıştır. Televizyonda ise ilk olarak Temiz Aile Temiz Gelecek adlı dizide 20 bölüm oynamıştır. Bu projenin ardından İki Arada dizisinde Özge karakterini canlandırmıştır. Bu yıllarda reklam çalışmalarına da devam etmiş ve Akbank, Melodi, Bugün, Şampiyon gazete ekinin reklamlarında oynamıştır. 5 yaşından 17 yaşına kadar LC Waikiki giyim markasının mankenliğini yapmıştır.

2002 yılında başlayan Sihirli Annem dizisinde Ceren karakteri ile uzun yıllar devam etmiş, geniş kitlelerce tanınmıştır. 2006 yılında Sihirli Annem dizisinin bitmesinin ardından Selena dizisinde Leyla karakterini canlandırmıştır. (2006-2009) İlköğretim eğitimini Özel Koza Kolejinde tamamlayıp, Özel Beykent Koleji Sosyal Bilimler Lisesi'ni kazanarak lise eğitimine burada devam etmiştir (2012-2013). Lise yıllarında Sihirli Annem dizisinin tekrar başlamasıyla Ceren karakteriyle ekranlarda bulunmaya devam etmiştir. (2011-2012) Bu dizinin bitmesinin ardından okuluna ağırlık vererek üniversite sınavlarına hazırlanmaya başlamış, kısa dönem çizim kursunda eğitim almıştır. Ayrıca bu süre içerisinde dublaj yapmaya da devam etmiştir. Beykent Üniversitesi Endüstri Ürünleri Tasarımı bölümünü yüzde yüz başarı bursu ile kazanmıştır. Üniversitede ilk yılını başarı ile tamamlayan Güven, eğitimine devam etmektedir. Yeni projesi Yedikule Hayat Yokuşu dizisinde Ayfer karakterini canlandırarak ekranlara geri dönmüştür.[4] 2015 yılında 'Ne Münasebet' adlı dizide Ayça karakterini canlandırmaya başlamıştır.

Filmografi



Dublaj çalışmaları

Lilo ve Stiç 1-2 (2002) / Lilo karakteri

Yüzüklerin Efendisi İki Kule (2002)

Son Peygamber (2002)

Kayıp Balık Nemo (2003) /pembe mürekkep balığı

Sürüsüne Bereket (2003)



Rol aldığı yapımlar



İki Arada - Özge (2002)

Sihirli Annem - Ceren (2003-2006 - 2011-2012)

Selena - Leyla (2006-2009)

Yedikule Hayat Yokuşu - Ayfer (2014)

Ne Münasebet - Ayça (2015)

GİZEM GÜVEN, CANER TURP İLE 6 EYLÜL'DE EVLENDİ

Sihirli Annem dizisi ile adını duyuran Gizem Güven,Caner Turp ile dünya evinde girdi.

Sihirli Annem ve Selena dizisinin yıldızı Gizem Güven, 6 Eylül'de futbolcu nişanlısı Caner Turp ile dünya evine girdi. Sihirli Annem dizisinin tüm çocuk oyuncuları, bu akşam evlenen Gizem Güven’in düğünü için yıllar sonra bir araya geldi. 1994 doğumlu olan oyuncu Gizem Güven mutluluğunu Instagram'dan takipçileri ile paylaştı.





