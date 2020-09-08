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08.09.2020 - 11:45 |

Sihirli Annem yeniden izleyici karşısına çıkıyor!

Kanal D’nin başrollerinde İnci Türkay, Nevra Serezli, Şahap Sayılgan, Gül Onat, Mümtaz Sevinç, Suat Sungur ve Defne Joy Foster’ın rol aldığı, yayınlandığı dönem ekrana damgasını vuran dizisi 'Sihirli Annem' yeniden ekrana geliyor.

Sihirli Annem yeniden izleyici karşısına çıkıyor!
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Yıllar sonra yeniden ekranlara gelen Sihirli Annem dizisi 7 Eylül  Pazartesi gününden beri izleyicileriyle buluşuyor. Dizinin genel özeti ise şöyle;

Tatlı bir peri olan Betüş, iki çocuklu ve dul olan Sadık ile evlenecektir. İkisi de birbirlerini çok sevmektedir. Ancak Betüş’ün annesi Dudu bu evliliğe şiddetle karşı çıkar. Bütün sihirlerini kullanarak onları ayırmaya çalışır. Çünkü Dudu, geçmişte Taci adında birisiyle evlenmiş, ancak Taci kendisini aldatınca insanlara olan güvenini de kaybetmiştir. Bu nedenle Dudu, Betüş’ün de aldatılacağını düşünmekte ve onları ayırmaya çalışmaktadır. Ama ne yaparsa yapsın bu evlilik gerçekleşir. Betüş, Sadık ve onun iki çocuğuyla birlikte mutlu bir yuva kurar. Bundan sonra da Betüş ile bu mutluluğu bozmaya çalışan annesi Dudu ve kız kardeşi Eda arasındaki mücadele başlar.

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Cadde Yazarları

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