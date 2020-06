Simge Barankoğlu hakkında suç duyurusu

Simge Barankoğlu hakkında sosyal medyada suç teşkil eden paylaşımlarda bulunduğu iddiasıyla kamu davası açılması için savcılığa şikayet dilekçesi verildi.

Avukat Oğuz Kara, konunun hukuki boyutuyla ilgili, "Bahsedilen bu olay kapsamında Instagram profili üzerinden yapılan paylaşımlar ile çocuk yaştaki kişiler başta olmak üzere çeşitli yaş aralığındaki takipçi kitlesinin, içerisinde çocuk pornolarının da yer aldığı müstehcen içeriklere yönlendirildiğini görmekteyiz. Ülkemizde kadına ve özellikle çocuklara karşı her türlü istismarın had safhada olduğu bugünlerde çok daha fazla hassas olmamız gerekiyor. Hal böyleyken bu tür paylaşımlara aracılık etmek, bunu medya üzerinden yapmak ve bundan gelir elde etmek Türk Ceza Kanunu madde 226 kapsamında suç teşkil ediyor. Bu konuda her bireyin hassas davranması gerektiğini düşünüyorum. Zira, çocuklarımızı korumak en temel görevimiz. Bu noktada bizler de görevimizi yaparak şikayetimizi yaptık" açıklamasını yaptı.