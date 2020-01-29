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HaberlerMagazin Haberleri Simge Fıstıkoğlu müjdeli haberi verdi
29.01.2020 - 12:24 |

Simge Fıstıkoğlu müjdeli haberi verdi

Spiker Simge Fıstıkoğlu, 2018 yılında iş insanı Emir Tavukçuoğlu ile nikah masasına oturmuştu. Çiftin ilk bebekleri aynı yılın eylül ayında dünyaya gelmişti. Fıstıkoğlu, 16 ay sonra güzel haberi duyurdu.

Simge Fıstıkoğlu müjdeli haberi verdi

Bir buçuk yıl sonra kinci kez anne olacağını sosyal medya hesabından paylaşan Simge Fıstıkoğlu, karnı burnunda pozuna şu notu düştü:
"Artık geri sayım! Allah nasip ederse büyüyecek ailemiz. Çok ama çok heyecanlıyım. Son haftalara kadar işime devam edebilmeyi umuyordum fakat bebeğim, bedenim ve doktorum istirahat etmemi söylüyor bana... Önce ayağımı kırmam, ardından gelen (ve korkutan) bazı uyarılar nedeniyle biraz erkenden çıkmak zorunda kaldım doğum iznine... Umarım en kısa zamanda sağlıkla, huzurla, iyi haberlerle buluşabiliriz."

Simge Fıstıkoğlu müjdeli haberi verdi

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