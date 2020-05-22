16’NCI SUNUCU BÜYÜKTOPÇU

Kanal D’de yeni sunucusuyla ekrana gelecek ‘Çarkıfelek’, Türkiye’nin sanırım en uzun soluklu yarışma programı... Onun yanına kimsenin yaklaşacağını zannetmiyorum. 6 Ocak 1975’te TRT’de başlamıştı ve programın ilk sunucusu Güner Ümit’ti. Bugüne kadar tam 15 kişi bu yarışmayı sundu. En renkli ismi ise Mehmet Ali Erbil’di. Sekiz kere gidip gelmeli şekilde bu yapımı sundu. Buradan da bu vesileyle kendisine sıhhat ve afiyetler diliyorum.

Tantanalı günler

Şöyle bir geçmişe baktım da epey tantanalı günler yaşamış ‘Çarkıfelek’ programı. Hani klasik laftır, ‘Bu yarışma tek başına doktora tezi olabilir’ aynen öyle... Program, epey bir gezinti yaptı ve 12 kanalda yayınlandı. Bugün ise Kanal D’de izleyiciyle buluşacak.

Emre Karayel’le bitti

Bu akşam 16’ncı sunucu Onur Büyüktopçu’yla yeni bir sayfa daha açılıyor ‘Çarkıfelek’te... Emre Karayel iki yıla yakın yarışmadaydı ve daha mutedil bir tarzı vardı. Önceleri yadırganır gibi oldu ama şahsen alışmıştım. Büyüktopçu’yu da ‘Yemekteyiz’in ilk bölümlerinde başarılı bulmuştum. Ev hanımları kendisini pek bir seviyor. Sonra bir düşüş yaşandı. Eğlenceli, ağzı laf yapan ve ev ahalisi tarafından sevilen bir isim. Duyduğuma göre çekimler çok iyi geçmiş. Karayel’le de bir sorun olmadığı belirtildi. Bu duruma “Kan değişimi” diyorlar. Büyüktopçu da çok istekli. Bir ‘şovmen’ için hani imtihan gibidir ‘Çarkıfelek’...