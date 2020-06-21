Kanal D’de ‘Güneşi Beklerken’in tekrarları başlayacak. Ev ahalisi izledi ve beğenmişti. Hande Doğandemir, Kerem Bürsin, İsmail Ege Şaşmaz ve Yağmur Tanrısevsin genç kadrosuyla iyi iş çıkarmışlardı. Bürsin hariç, parlayanı olmadı.



Bizde bir, yurt dışında üç!



Bizde dizi bölümleri uzun, yurt dışında kısalıyor diye söylenir. Tam oranı nedir? Türkiye’de yayınlanan 11 bölümden, yurt dışında 44 bölüm çıkıyor. Bizde yayınlanan her bölüm, yabancı ülke kanalında üç bölüme denk geliyor.

Senaryo önemlidir



Yeni iş ‘Gençliğim Eyvah’ başladı. Cengiz Bozkurt, Levent Ülgen, Günay Karacaoğlu, Ulviye Karaca ve Beyti Engin bir yanda, genç arkadaşlar diğer yanda! Senaryo, ah senaryo!



Aynısının tıpkısı...



‘Menajerimi Arayın’ yeni sezona yetişecek işlerden. Uyarlama dizi. Genç ev ahalisi aslını izledi ve çok beğendi. Bizim yerli kadroyu söyledim. “Neredeyse dizinin oyuncularının aynısı olmuş” dedi. Nasıl? Tahmini kadroyu kurdu. Canan Ergüder (Andrea), Barış Falay (Mathias), Fatih Artman (Gabriel), Ahsen Eroğlu (Camille), Ayşenil Şamlıoğlu (Arlette), Denizcan Aktaş (Hippolyte Rivière)... İki önemli rol daha var menajerler, bakalım onları kim oynayacak? Noemie ve Herve karakterlerini...



Komedi tekeli



Dizilerin büyük bölümü tatilde olunca özellikle ‘yerli komedi filmleri’ rüştünü ispat etme yarışına girdi. Peki özet nedir? BKM ile, Kemal Sunal tekeli.

Bağırmak lazım



‘Benimle Söyle’ye dikkat ettim; sesi çok çıkan daha çok puan alıyor. Şarkı söylemek, bağırmak demek mi?



Neden bu kompleks?

A Spor’da Türkiye-Almanya 2005 tarihli maç vardı. Bizim takımın kadrosu çok iyi. Spiker, “Almanya kadar oynuyoruz” demiş, not almışım. Kadroda yedek dahil, dokuz Avrupa kulübünde oynayan oyuncu var. Çoğu Bundesliga’dan gelmiş. Bir türlü aşamıyoruz kompleksi.