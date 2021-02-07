Hep yazıyorum yayıncı kuruluşun kanalında biz, ‘tekrar arası maç’ izliyoruz diye. Spiker beni haklı çıkardı. Göztepe-Yeni Malatyaspor maçı, bir tekrar pozisyonu. Spiker; “Siz pozisyonu izlerken (tekrarı yani) Göztepe sağdan atağa devam ediyor” dedi.

Durum bu!

‘Nefret’ filmi ekranda. Fatma Girik, Hülya Avşar ve Metin Serezli oynuyor. Avşar, Serezli’nin kızı. Annesi (Girik) ile nasıl tanıştığını anlatıyor. “Annenle biz ... evlendik”. Hep söylerim biz ayıplı yılların kuşağıyız. Neyse ki bu yeni nesil öyle ‘sevişerek evlenmeyi’ duymadı, eğitime ve bilime öncelik veren kanallar sayesinde. Sonra annesi ile kendisi arasındaki farkı anlatıyor; “Her türlü heyecan beni mutlu ediyordu. Tabii bu

arada ... Aytül’ü de böyle bir ... masasında tanıdım.” Kötü alışanlıklar böylece bertaraf ediliyor, televizyon, toplumu eğitme görevini yerini getirmiş oluyor. Boşlukları siz doldurun!

Görevimiz yemek mi?

Mehmet Yaşin (Cumhuriyet’te şefimdi) ile Teoman Hünal ‘Görevimiz Yemek’ programını yapıyorlar. Ev ahalisi rastgeldikçe mutlaka izleriz. Mehmet Ağabey’in yeme halini izlerken, acıkmamak mümkün değil. Bodrum’daydılar. “Bodrum’u yiyerek talan etmek” dedi.

Programın formatını özetliyor...

Cips her diziye uyar

Bir cips markası, ‘Sadakatsiz’in sponsoru. ‘Aç bir entrika dalgana bak’ sloganı. Aynen biz de öyle yapıyoruz.

Hatta her akşam!

Valla mı?

“Günlük C vitamini ihtiyacının tamamını karşılar” diyor soda reklamı... Ev ahalisi; “Nasıl yani?” diye sordu.

Ciddi tartışma böyle olur!

Ziraat Bankası Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Aydın, ekonomi kanalındaydı. Not almışım. Ciddi bir tartışma programı yapmak isteyenlere bir öneri. Bizim basının en eski ekonomi gazetecilerinden biri Ali Ekber Yıldırım. Bu iki ismi çıkartabiliyor musunuz? Böyle örnekler çok. İşinin uzmanı karşı görüşlerin, tartışmaları olmalı artık.