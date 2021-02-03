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03.02.2021 - 16:58 |

Sinead O'Connor: Oğlum için dua edin

2018 yılında Müslüman olup Shuhada Davitt adını alan İrlandalı şarkıcı Sinead O'Connor, 2019'da kayıplara karışıp sonra bulunan oğlu Shane için takipçilerinden dua etmelerini istedi.

Sinead O'Connor: Oğlum için dua edin
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1990'larda 'Nothing Compares 2 U' şarkısı ile dikkat çeken Sinead O'Connor, takipçilerinden "Hayat ışığım" dediği oğlu Shane için dua etmelerini istedi.

Ne olduğunu tam anlamıyla anlatmayan ve gizemli bir mesaj yayınlayan O'Connor, yaşananları "Cehennemden bir gün" diye tanımladı.

Ünlü şarkıcının bu paylaşımına takipçilerinden çok sayıda mesaj geldi.

Magazin Haberleri Bülteni (3 Şubat 2021)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları;
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