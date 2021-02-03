Sinead O'Connor: Oğlum için dua edin

1990'larda 'Nothing Compares 2 U' şarkısı ile dikkat çeken Sinead O'Connor, takipçilerinden "Hayat ışığım" dediği oğlu Shane için dua etmelerini istedi.

Ne olduğunu tam anlamıyla anlatmayan ve gizemli bir mesaj yayınlayan O'Connor, yaşananları "Cehennemden bir gün" diye tanımladı.

Ünlü şarkıcının bu paylaşımına takipçilerinden çok sayıda mesaj geldi.