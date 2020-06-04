04.06.2020 - 15:12 |
Şirin Ediger yüzünü gizlemeye çalıştı
Şovmen Okan Bayülgen'in eski eşi Şirin Ediger, geçtiğimiz akşam işletmeci sevgilisi Bahadır Gürceer ile Bebek'te objektiflere yansıdı. Basın mensuplarını görünce panik olan Ediger, yüzünü eli ile gizlemeye çalışsa da başarılı olamadı
Habertürk'te yer alan habere göre; Şirin Ediger, önceki akşam Bebek'te görüntülendi. Ediger, işletmeci sevgilisi Bahadır Gürceer ile birlikte sahilde yürüyüş yaptı.
Ediger, muhabirlerden yüzünü gizlemeye çalışsa da başarılı olamadı. İkilinin, corona virüs salgınına rağmen maske takmaması dikkatlerden kaçmadı.