'Sol Yanım' kadrosuna yeni isim

Özge Yağız, Cemre Baysel, Cansel Elçin, Defne Samyeli, Emre Bey, Esra Bezen Bilgin ve Deniz Barut’un yer alacağı 'Sol Yanım' dizisinin oyuncu kadrosuna yeni bir isim daha dahil oldu.

‘Yeni Gelin’ dizisindeki rolüyle dikkat çeken Tolga Mendi dizide yer alacak isimler arasında.