22.07.2020 - 12:34 |
'Sol Yanım' kadrosuna yeni isim
Star TV için hazırlıkları devam eden 'Sol Yanım' dizisinin oyuncu kadrosu şekillendi. Melis Civelek’in senaryosunu yazdığı, BKM Film tarafından çalışmaları sürdürülen dizinin yönetmenliğini Serdar Gözelekli yapacak.
Özge Yağız, Cemre Baysel, Cansel Elçin, Defne Samyeli, Emre Bey, Esra Bezen Bilgin ve Deniz Barut’un yer alacağı 'Sol Yanım' dizisinin oyuncu kadrosuna yeni bir isim daha dahil oldu.
‘Yeni Gelin’ dizisindeki rolüyle dikkat çeken Tolga Mendi dizide yer alacak isimler arasında.