Somer Şef kimdir, kaç yaşında? MasterChef Somer Sivrioğlu aslen nereli?

Somer Sivrioğlu kimdir sorusu MasterChef yarışmasını takip eden izleyiciler tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. TV8 ekranında yayınlanan MasterChef yarışmasında 3 yıldır jüri koltuğunda oturan Somer Şef, farklı giyim tarzı ile dikkatleri üzerine çekiyor. 25 yaşında Yüksek Lisans için gittiği Avustralya'da açtığı restaurant'ının ilk günlerinde ne kadar büyük zorluklar yaşadığını kendi ağzından anlatan Somer Şef ilk zamanlar müşteri sayısının oldukça az olduğunu ve hayatının dönüm noktasının ise Avustralya'da görev yapan bir yazarın restaurant'a konuk olması ve ardından yediği yemekler hakkında kaleme aldıklarından sonra işlerinin yoluna girdiğini açıklamıştı. Peki Somer Sivrioğlu kimdir?

SOMER SİVRİOĞLU KİMDİR?

1971'de İstanbul'da dünyaya gelen Somer Sivrioğlu, 1996 yılına kadar Türkiye'de kaldı. 25 yaşında iken 1995 senesinde Yüksek Lisans yapmak için Avustralya'ya gitmiştir. Bilkent Üniversitesi Turizm ve Otelcilik bölümünden mezun olmuş, daha sonra master yapmıştır.

Somer Sivrioğlu, Sydney'de kuzeni ile birlikte 'Efendy' isimli bir Türk restoranı açmıştır. Menüsünde pek çok Türk lezzeti bulunan restoran yurt dışında Türk lezzetlerini temsil eden bir marka haline gelmiştir. Geçmişten günümüze, en iyi restoran, en iyi et ve en iyi lezzet ödülü gibi çok dalda ödül sahibi olmuştur. Efendy isimli restoranı Sydney'de en iyi bilinen lezzet duraklarından biri olmuştur.

Bir dönem Lezzet Yolculuğu isimli bir radyo programını sunmuş, ayrıca köşe yazarlığı yapmıştır. Geçmişten günümüze, en iyi restaurant, en iyi et ve en iyi lezzet ödülü gibi çok dalda ödül sahibi olmuştur. Efendy isimli restaurant’ı Sydney’de en iyi restaurantlar arasında yer almaktadır.

“Anatolia: Adventures in Turkish Cooking" isimli bir kitabı da bulunuyor.

Somer Sivrioğlu'nun aldığı ödüller:

• 2013 Yerel İşletme Ödülü

• İç Batı'nın En İyi Restoranı 2012 En İyi Lezzet Ödülü

• 2010 ve 2011 RCNSW Mükemmellik Ödülü

• 2010 İç Batı'nın En iyi Türk Restoranı Ödülü