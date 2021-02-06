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HaberlerMagazin Haberleri Son dakika: Alişan ve Buse Varol çiftinin ikinci bebekleri dünyaya geldi!
06.02.2021 - 12:29 |

Son dakika: Alişan ve Buse Varol çiftinin ikinci bebekleri dünyaya geldi!

Ünlü şarkıcı Alişan ikinci kez baba oldu. Alişan, kızı Eliz’in fotoğrafını sosyal medyadan paylaşarak “Geldi babasının aşkı geldi çok şükür” notunu düştü.

Son dakika: Alişan ve Buse Varol çiftinin ikinci bebekleri dünyaya geldi!
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Rol aldıkları dizi setinde tanışıp 2018 yılında dünyaevine giren Alişan ve Buse Varol çiftinin Burak adını verdikleri ilk çocukları 2019 yılında dünyaya geldi.

Ailesini büyütmekten ve kalabalık olmasını istediğinden her fırsatta bahseden Alişan, ikinci kez baba olmanın heyecanını yaşadı. Aylardır kızlarını kucaklarına almak için gün sayan çiftten Alişan, doğumda eşini yalnız bırakmadı.  Alişan ve Buse Varol çiftinin ikinci çocukları Eliz bu sabah dünyaya geldi.

Son dakika: Alişan ve Buse Varol çiftinin ikinci bebekleri dünyaya geldi


Doğum sonrası kızının ayaklarını paylaşan Alişan, "Geldi babasının aşkı! Geldi çok şükür" diyerek mutluluğunu takipçileri ile paylaştı. Alişan'ın paylaşımının ardından sosyal medya kullanıcıları iyi dileklerini iletti.

Son dakika: Alişan ve Buse Varol çiftinin ikinci bebekleri dünyaya geldi

"ALLAH BİZE ÖNCE BURAK'I ŞİMDİ DE ELİZ'İ VERDİ"
İkinci kez babalık heyecanı yaşayan Alişan, önceki gün sosyal medya hesabından düğününden bir kareyi paylaşarak şunları yazmıştı: "O gece başladı hikayemiz ve Allah bize bir yıl sonra Burak'ı verdi... Şimdi ailemize Allah'ın izniyle yarın Eliz katılacak. Seni bekliyoruz kızım; annen, baban ve bütün ailen hep birlikte seni kucaklamak için sabırsızlanıyoruz. Yarın bizim için yepyeni bir sayfa açılacak. Beni evlendiğimiz günden beri dünyanın en mutlu kocası yapan aşkıma Buse Varol'a kucağıma aldığım gün babalığı bana tattıran oğluma ve ailemize teşekkür ederim. Bu mutluluğu bana ikinci kez yaşatmayı nasip eden Allah'ıma binlerce şükürler olsun. Sizlerden de ricam bir hayırlı olsun bir de dua. Gel kızım bekliyoruz."

Son dakika: Alişan ve Buse Varol çiftinin ikinci bebekleri dünyaya geldi

"GEL KIZIM, BEKLİYORUZ"
Ünlü şarkıcı, geçtiğimiz aylarda eşi Buse Varol ile birlikte çekilen karesine, nazar boncuğu ve kalp emojisi ekleyip "Gel kızım, bekliyoruz" notuyla Instagram hesabından yayınlamıştı. 

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"SENİ ÇOK SEVİYORUM AŞKIM"
Kasım 2020'de birlikteliklerinin dördüncü yılını kutlayan ikiliden Alişan, eşi Buse Varol ile çekilen karesine, "İlk fotoğraflarımızdan biri. Bugün dördüncü yılımızın ilk günü ve rüya gibi geçen üç yıl. Sevgiyle, aşkla, saygıyla. Dördüncü yılımızda Allah'ın izniyle dört kişi olacağız. Seni çok seviyorum aşkım. Dünyanın en güzel annesi, teşekkür ederim" mesajını yazmıştı.

Son dakika: Alişan ve Buse Varol çiftinin ikinci bebekleri dünyaya geldi

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