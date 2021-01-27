Buse Varol: Bu hamileliğim çok sancılı geçiyor

"YENİ BİR HAYATA BAŞLADIK" Şubat 2019'da oğulları Burak'ı kucaklarına alan Alişan-Buse Varol çifti, ikinci kez anne-baba olmak için gün sayıyor. Buse Varol, geçtiğimiz aylarda "Allah'a binlerce şükürler olsun, biz yeni bir hayata başladık" sözleriyle ikinci kez hamile olduğunu açıklamıştı.