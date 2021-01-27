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UMUT ÜNVER
• 27 Ocak 2021 - 07:46 • Son Güncelleme:

Buse Varol: Bu hamileliğim çok sancılı geçiyor

Alişan'ın eşi Buse Varol, önceki gün Akmerkez'de görüntülendi. İkinci bebeğine hamile olan 30 yaşındaki oyuncu, "Bu hamileliğim daha sancılı geçiyor. Çok fazla ağrılarım oluyor" dedi.

UMUT ÜNVER
• 27 Ocak 2021 - 07:46 • Son Güncelleme:
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İkinci doğumuna 10 gün gibi kısa bir süre kalan Buse Varol, son alışverişlerini yapmak için geldiğini söyleyerek ayaküstü basın mensuplarının soruları yanıtladı.

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İlkinden daha zor bir hamilelik geçirdiğini belirten Buse Varol, "Bu hamileliğim daha sancılı geçiyor. Çok fazla ağrılarım oluyor çok şükür az kaldı" dedi.

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'Bir Başkadır' dizisinde yer alan 'Meryem' karakterinin taklitleri ile beğeni kazanan oyuncu, “Kendimizi eğlendirmek için yaptık, güzel eğlendik. Kötü yorumlar beni etkilemiyor çünkü herkese her şeyi beğendiremezsiniz“ diyerek yorumlara cevap verdi.

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Yakın arkadaşı Amine Gülşe’nin Türkiye’ye dönüşü için çok mutlu olduğunu söyleyen Varol “Henüz görüşemedik ama arkadaşı olarak çok mutlu oldum. İleride Mesut ve Amine’yi misafir etmek isteriz" ifadelerini kullandı.

5YENİ BİR HAYATA BAŞLADIK

"YENİ BİR HAYATA BAŞLADIK"

Şubat 2019'da oğulları Burak'ı kucaklarına alan Alişan-Buse Varol çifti, ikinci kez anne-baba olmak için gün sayıyor. Buse Varol, geçtiğimiz aylarda "Allah'a binlerce şükürler olsun, biz yeni bir hayata başladık" sözleriyle ikinci kez hamile olduğunu açıklamıştı.

6KARNI BURNUNDA POZ

KARNI BURNUNDA POZ

Kız bebeklerinin olacağını açıklayan Varol, ayna karşısında verdiği pozu Instagram'da paylaşmış, gönderisine "Doğuma son 15 gün" notunu düşmüştü. Varol'un karnı burnunda karesine takipçilerinden beğeni yağmıştı.

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HABER: UMUT ÜNVER / MİLLİYET

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