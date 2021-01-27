UMUT ÜNVER
• 27 Ocak 2021 - 07:46 • Son Güncelleme:
Buse Varol: Bu hamileliğim çok sancılı geçiyor
Alişan'ın eşi Buse Varol, önceki gün Akmerkez'de görüntülendi. İkinci bebeğine hamile olan 30 yaşındaki oyuncu, "Bu hamileliğim daha sancılı geçiyor. Çok fazla ağrılarım oluyor" dedi.
UMUT ÜNVER
• 27 Ocak 2021 - 07:46 • Son Güncelleme:
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İkinci doğumuna 10 gün gibi kısa bir süre kalan Buse Varol, son alışverişlerini yapmak için geldiğini söyleyerek ayaküstü basın mensuplarının soruları yanıtladı.
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