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04.02.2021 - 20:41 |

Son dakika: Hüner Coşkuner'den üzen haber... Yoğun bakıma kaldırıldı

Gelen son dakika haberine göre; Bir süredir kanser tedavisi gören sanatçı Hüner Coşkuner'in yoğun bakıma kaldırıldığı açıklandı.

Son dakika: Hüner Coşkuner'den üzen haber... Yoğun bakıma kaldırıldı
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Kemik iliği kanseri nedeniyle bir süredir tedavi gören sanatçı Hüner Coşkuner’den kötü haber. Tedavi gördüğü hastaneden yapılan açıklamada sanatçının yoğun bakıma kaldırıldığı duyuruldu.

Florence Nightingale Hastanesi'den yapılan açıklamada, “Sanatçı Hüner Coşkuner ilk defa Nisan 2020 tarihinde kan hastalıkları bölümü tarafından değerlendirilmiştir.Yapılan inceleme sonrası bir hematolojik kanser olan multiple miyelom (kemik iliği kanseri) tanısı konuldu. Yaygın kemik tutulumundan dolayı omurga cerrahisi tarafından ameliyat edildi ve akabinde hem kemoterapi, hem de radyoterapi (ışın tedavisi) uygulandı. Ancak takip eden zaman zarfında hastanın miyelom rahatsızlığı tedaviye cevap vermedi ve daha farklı daha yoğun uygulamalara rağmen herhangi bir iyileşme sağlanamadı. Yeniden radyoterapi ve immünolojik (bağışıklık güçlendirici) tedaviler uygulandı ama hastalık kemik iliği dışına da yayılarak diğer organlarında tutuma yol açmıştı. Gelişen nefes darlığı sonrası durumu ağırlaşan sanatçı yoğun bakım ünitesine kaldırılmış ve tedavisi devam etmektedir" denildi.

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