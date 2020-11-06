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06.11.2020 - 12:30 |

Son dakika: Timur Selçuk hayatını kaybetti

Türk müziğinin unutulmaz ustalarından Münir Nurettin Selçuk ile tiyatro sanatçısı Şehime Erton'un oğlu olan Timur Selçuk, 74 yaşında hayata veda etti.

Son dakika: Timur Selçuk hayatını kaybetti
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Müzik dünyasına unutulmaz eserler bırakan yorumcu, piyanist ve besteci Timur Selçuk (74) yaşamını yitirdi. Selçuk, 1998 yılında Kültür Bakanlığı'nca verilen Devlet Sanatçısı unvanını almıştı.

Usta müzisyenin eşi Handan Selçuk, cnnturk.com'a yaptığı açıklamada, "Dün gece en son saat 11.30'ta beraberdik. Sabaha karşı ölü bulduk, Herhangi bir rahatsızlığı yoktu. Kalp krizinden öldüğünü düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

Son dakika: Timur Selçuk hayatını kaybetti

TİMUR SELÇUK KİMDİR?
Timur Selçuk, 2 Temmuz 1946, İstanbul doğumludur. Türk sanat müziği bestecisi Münir Nurettin Selçuk'un oğludur. Beş yaşında piyano çalmaya başlamış, yedi yaşında ilk konserini vermiştir. Galatasaray Lisesi mezunudur. Aynı zamanda İstanbul Belediye Konservatuvarı piyano bölümüne de devam etmiştir.

Paris'teki École Normale de Musique de Paris'te bestecilik ve orkestra yönetimi bölümünden mezun olduktan sonra 1975'te Türkiye'ye dönmüştür. "Ayrılanlar İçin", "Sen Nerdesin", "Beyaz Güvercin" ya da "İspanyol Meyhanesi" gibi parçaları bu dönemimin şarkılarıdır. Ümit Yaşar Oğuzcan, Orhan Veli, Attilâ İlhan ve Nâzım Hikmet'in şiirlerinden bestelediği şarkıları seslendirmiş, 1976'da İstanbul Oda Orkestrası'nı ve kendi öğrencilerini yetiştirdiği Çağdaş Müzik Merkezi'ni kurmuştur. Ankara Sanat Tiyatrosu'nda 10 yıl çalışmış, Bilgesu Erenus'un "Nereye Payidar" oyunu için besteler yapmış, Uğur Mumcu'nun Sakıncalı Piyade'sinin müziklerini yapmış, ayrıca "804 İşçi", "Ferhat ile Şirin", "Şeyh Bedrettin Destanı", "Tak-Tik", "Küçük Adam Ne Oldu Sana", Rumuz Goncagül ve "Galilei-Galileo" adlı oyunların müziklerini yapmıştır. "Sarıpınar 1914", "Üç İstanbul", "Cahide", "Hakkari'de Bir Mevsim" gibi filmlere de fon müziği bestelemiştir.

1998 yılında Kültür Bakanlığı'nca verilen Devlet Sanatçısı unvanını almıştır.

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