Son dakika: Ünlü oyuncu Ayşegül Atik hayatını kaybetti!

Uzun yıllar boyunca yayınlanan 'En Son Babalar Duyar' dizisinden hatırlayacağımız Ayşegül Atik'in ölüm haberi tiyatro dünyasını üzdü.

1948 yılında Ankara'da doğan ünlü oyuncunun asıl adı Mürşide Ersoy'du.

Ünlü tiyatro ve sinema oyuncusu; 'En Son Babalar Duyar', 'Şen Yuva', 'Kısmetim Otel', 'Dayan Yüreğim' gibi yapımlarda rol almıştı.