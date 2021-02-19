Son Yaz Yağmur kimdir, gerçek adı ne? Hafsanur Sancaktutan kimdir, kaç yaşında?

Son Yaz dizisi kısa bir süre önce yayın hayatına başladı. Her hafta cuma akşam izleyicilerle buluşan dizinin oyuncu kadrosunda Hafsanur Sancaktutan da yer alıyor. Sancaktutan, dizide Yağmur karakterini canlandırıyor. Peki Hafsanur Sancaktutan kimdir, kaç yaşında?

HAFSANUR SANCAKTUTAN KİMDİR?

Hafsanur Sancaktutan, 20 Mart 2000 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. İlk oyunculuk deneyimi 2018 yılında "Gülperi" dizisiyle başladı.

HAFSANUR SANCAKTUTAN’IN OYNADIĞI DİZİLER

Son Yaz

Aşk Ağlatır

Gülperi