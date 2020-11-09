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09.11.2020 - 13:25 |

'Sosyal mesafe ve maske kuralına uydum'

Oyuncu Şafak Pakdemir, geçtiğimiz gün Vadistanbul'da objektiflere yansıdı.

'Sosyal mesafe ve maske kuralına uydum'
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Tek başına alışverişe çıkan Şafak Pekdemir, "Setten fırsat buldukça alışverişe ve dostlarıma vakit ayırıyorum. Sosyal mesafe ve maske şartlarına uyarak mağazaları gezdim. Şimdi de arkadaşlarımla buluşup akşam yemeği yiyeceğiz. İşler iyi gidiyor, her şey yolunda" dedi.

Şafak Pekdemir, muhabirlerin sorularını yanıtladıktan sonra Vadistanbul'da bulunan bir restoranda dostlarıyla buluştu.

Magazin Haberleri Bülteni (9 Kasım 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
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