'Sosyal mesafe ve maske kuralına uydum'

Tek başına alışverişe çıkan Şafak Pekdemir, "Setten fırsat buldukça alışverişe ve dostlarıma vakit ayırıyorum. Sosyal mesafe ve maske şartlarına uyarak mağazaları gezdim. Şimdi de arkadaşlarımla buluşup akşam yemeği yiyeceğiz. İşler iyi gidiyor, her şey yolunda" dedi.

Şafak Pekdemir, muhabirlerin sorularını yanıtladıktan sonra Vadistanbul'da bulunan bir restoranda dostlarıyla buluştu.