Steven Salam kimdir, kaç yaşında? Survivor Gönüllüler takımı yarışmacısı Steven hakkında merak edilenler...

Steven Salam kimdir sorusu merak konusu olmaya devam ediyor. Survivor 2021 Gönüllüler takımı kadrosunda yer alan Steven Salam geçtiğimiz günlerde ödül oyununda kazandığı oyunun ardından dil çıkararak sevinmiş bu durum Ünlüler takımı tarafından abartılı sevinç olarak karşılanmış Ünlüler takımı yarışmacısı Çağrı Atakan, Steven Salam'a tepki göstermişti. Peki Steven Salam kimdir?

STEVEN SALAM KİMDİR?

Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nde dünyaya gelen Salam 2011 yılında Türkiye’ye geldi. Lise ve üniversite öğrenimini Türkiye’de tamamlayan Salam geçtiğimiz sene Manisa Celal Bayar Üniversitesi’nden mezun oldu. Spor bilimleri fakültesinde futbol antrenörlüğü okuyan Salam amatör olarak futbol da oynadı. Geçen sezon şampiyon olarak 1. Amatör Lig’den Süper Amatör Lig’e yükselen İzmir Karayollarıspor’da futbol oynayan Salam Survivor’da da şampiyonluk istediğini söylüyor.

WAKANDA NEDİR? WAKANDA NEREDE?

Survivor 2021 gönüllüler takımı yarışmacısı Steven Salam’ın, tanıtımda kullandığı ‘Wakanda Forever’ kelimeleri de pek çok kişi tarafından merak edildi. Wakanda, Amerikan çizgi roman şirketi Marvel tarafıntan yaratılan hayali bir ülkedir. Çizgi romanda Doğu Afrika'da yer aldığı bilinen Wakanda, 2018 yapımı Kara Panter filminde gündeme gelmiştir.