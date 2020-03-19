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19.03.2020 - 10:58 |

Sumru Yavrucuk’tan 'çene' cevabı!

Oyuncu Sumru Yavrucuk, sosyal medyada paylaştığı fotoğrafta çenesinin görüntüsüne yorum yapan bir takipçisine cevap verdi.

Sumru Yavrucuk’tan 'çene' cevabı!

Sosyal medya hesabı üzerinden kadrosunda yer aldığı 'Baraj' dizisinin tanıtımını yapan Sumru Yavrucuk, bu sırada kullandığı fotoğraf üzerinden dikkat çekici bir yorum aldı.

Çenesinin görüntüsüyle ilgili bir yorum alan Yavrucuk, “Çeneniz yüzünüzden biraz ayrı duruyor. Daha toplu bir yüzünüz vardı. Çenenizin ucu uzamış gibi” şeklindeki ifadelere kayıtsız kalmadı: Evet, uzattırdım. Çok birleşikti, biraz ayrı dursun istedim.

Sumru Yavrucuk’tan çene cevabı

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Cadde Yazarları

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