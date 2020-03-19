Sumru Yavrucuk’tan 'çene' cevabı!

Sosyal medya hesabı üzerinden kadrosunda yer aldığı 'Baraj' dizisinin tanıtımını yapan Sumru Yavrucuk, bu sırada kullandığı fotoğraf üzerinden dikkat çekici bir yorum aldı.

Çenesinin görüntüsüyle ilgili bir yorum alan Yavrucuk, “Çeneniz yüzünüzden biraz ayrı duruyor. Daha toplu bir yüzünüz vardı. Çenenizin ucu uzamış gibi” şeklindeki ifadelere kayıtsız kalmadı: Evet, uzattırdım. Çok birleşikti, biraz ayrı dursun istedim.