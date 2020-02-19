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19.02.2020 - 07:00 |

Sürpriz doğum günü

Ayşe Engin, aile dostu Denmas Tekstil ve Denmas Bistronomy sahibi Aslıhan Şentürk’e sürpriz bir doğum günü partisi organize etti.

Sürpriz doğum günü

Oğulcan Engin’in sahibi olduğu Emily’s Garden’da gerçekleşen partide Şentürk, tüm arkadaşlarını yanında görünce duygusal anlar yaşadı. İş insanı, doğum günü pastasını eşi Erhan Şentürk’le kesti. Fasıl ekibiyle şarkılar okuyan Şentürk, sesiyle beğeni kazandı. Kutlamaya; Oya İdil-Harun Gençoğlu, Füsun-Sinan Kuran, Esra-Hakan Yüksel, Esra Öztürk, Hümeyra Ökçün, Yelda Güral, Esra Ekşi, Gaye Erükçü, Harika Batallı, Oylum Talu ve Zeynep Mansur katıldı.

Sürpriz doğum günü

Sürpriz doğum günü

Magazin Haberleri Bülteni 17 Şubat 2020İşte magazin gündeminin öne çıkan gelişmeleri...
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