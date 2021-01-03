Survivor 2021 yarışmacısı Merve Aydın kimdir, kaç yaşında? Ünlüler takımında mücadele edecek Merve Aydın nereli?
Survivor 2021 yarışmacıları arasında bulunan Merve Aydın hakkında meraklı arayış başladı. TV8 kanalının büyük ilgiyle takip edilen yarışması Survivor bu yıl 9 Ocak'ta başlıyor. Ünlüler - Gönüllüler formatında yaşanacak olan Survivor'ın Ünlüler takımında Merve Aydın da yer alıyor. Peki Merve Aydın kimdir, kaç yaşında? Merve Aydın hangi sporla ilgileniyor, aslen nereli? İşter Survivor 2021 yarışmacısı Merve Aydın hakkında merak edilenler...
Merve Aydın kimdir sorusu vatandaşlar tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. Survivor 2021 kadrosunda yarışacak olan isimlerden biri de Merve Aydın olacak. Survivor 2021 Ünlüler takımı kadrosunda yer alan Merve Aydın milli basketbolcu kimliği ile tanınıyor. 26 yaşında olan Merve Aydın günümüzde İspanya birinci ligi ekiplerinden C.B Al-Qázeres forması giymektedir.
MERVE AYDIN KİMDİR?
Survivor fragmanının yayınlanmasının ardından Merve Aydın ile ilgili bilgiler merak edildi. 10 Mart 1994 yılında Mersin'de doğan Merve Aydın, 26 yaşındadır. Milli Basketbolcu olan Merve Aydın 1.74 boyunda ve oyun kurucu pozisyonundadır. Mersin Büyükşehir Belediyespor altyapısından yetişen Merve, günümüzde İspanya birinci ligi ekiplerinden C.B Al-Qázeres forması giymektedir.
Instagram hesabı da bulunan Merve Aydın'ın kullanıcı adı 'merveaydin94'tür.
Survivor Merve Aydın Profesyonel kariyeri
2009-2011 Türkiye Mersin Büyükşehir Belediyespor
2011-2012 Türkiye İstanbul Üniversitesi
2012-2014 Türkiye Mersin Büyükşehir Belediyespor
2014-2015 Türkiye İstanbul Üniversitesi
→ Basketbolu Geliştirenler Derneği
2016 TürkiyeYakın Doğu Üniversitesi
2016-2017 Türkiye Girne Üniversitesi
2017-2019 Türkiye Hatay Büyükşehir Belediyespor
2019-2020 Fransa Nantes-Rezé Basket
2020- İspanya C.B Al-Qázeres