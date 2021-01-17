Survivor'da dokunulmazlığı hangi takım kazandı? Survivor'da haftanın ilk eleme adayı belli oldu? İşte eleme adayı olan ilk isim...

Survivor 2021'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Dün akşam ekrana gelen Survivor'da yarışmacılar ekrana gelen son bölümde ilk olarak Market ödülü için mücadele etti. İki takımda market ödülünü alabilmek içimn kıyasıya mücadele etti. Ödül oyunun sona ermesinin ardından Ünlüler ve Gönüllüler takımı dokunulmazlık için mücadele etti. Güce dayalı olan Dokunulmazlık oyununda iki takım kıyasıya mücadele ederken zaman zaman tansiyon yükseldi. Yarışmacıların yaptıkları sevinçler ortamın gerilmesine neden oldu. Peki Survivor'de dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı?

SURVİVOR'DA ÖDÜL OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Survivor dün akşam ekrana gelen son bölümde Ünlüler ve Gönüllüler takımı Pirinç ve Sıvı Yağ ödülü için kıyasıya mücadele etti. Ödül oyununda Gönüllüler takımında Reşat'ın sakatlığı nedeniyle yarışamaması nedeniyle Ünlüler takımında bir isim de oyun dışında kaldı. Ödül oyununda kenarda bekleyen isim Ünlüler takımında çağrı oldu. Ödül oyununda iki isim mücadele etti. Yarışmacılardan biri arkadaşına taşıyıcı olarak yardım etti. Diğer isim ise parkur sonuna kadar küpleri taşıyıp atış yaptı. Dizilen dört küpü deviren isim oyunun kazananı oldu. İki takım arasında kıyasıya mücadele bayrak yarışına kaldı. Bayrak yarışını kazanan Ünlüler takımı ödül oyunun sahibi olurken Pirinç ve Sıvı Yağ erzak ödülünün kazananı oldu.

SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor'da ödül oyunun ardından yarışmacılar dokunulmazlık için mücadele etti. Büyük bir mekanizmanın iki ucunda duran yarışmacılar platformu ve rakibini iterek platformun sonunda yer alan kovaları devirmeye çalıştı. Güce dayalı olan müsabakaya Gönüllüler takımında Yunus Emre, Poyraz damga vururken Ünlüler takımında ise İsmail Balaban oyuna damga vurdu. Survivor'da haftanın 1. dokunulmazlık oyununu 10-6'lık skorla Gönüllüler takımı kazandırken dokunulmazlık sembolünü Acun Ilıcalı'nın elinden yarışmada etkili bir performans sergileyen Yunus Emre Karabacak aldı.

SURVİVOR'DA HAFTANIN İLK ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor'da Ünlüler takımı tarafından yapılan oylamanın ardından takım arkadaşlar tarafından en fazla oyu alarak haftanın ilk eleme adayı İlayda Şeker oldu. İlayda Şeker yarışmaya Gönüllüler takımında başladıktan sonra yapılan ilk konseyde Gönüllüler takımı tarafından Ünlüler takımına gönderilen İlayda Şeker kaybedilen ilk dokunulmazlığın ardından Ünlüler takımında eleme adayı olarak gösterilen isim İlayda Şeker oldu