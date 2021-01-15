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15.01.2021 - 11:41 |

Survivor Aleyna kimdir, kaç yaşında? Survivor Aleyna Kalaycıoğlu ne iş yapıyor?

Survivor Aleyna'nın yaşamı ile ilgili detaylar merak ediliyor. Aleyna Kalaycıoğlu, Survivor'da Gönüller takımında yarışıyor. Amerika'da uçak mğhendisliği kazanan Aleyne spor ile de ilgileniyor. Peki Survivor Aleyna kimdir, kaç yaşında?

Survivor Aleyna kimdir, kaç yaşında? Survivor Aleyna Kalaycıoğlu ne iş yapıyor?
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Survivor'da yarış hız kesmeden devam ediyor. Survivor 2021 yeni bölümleri ile TV8 ekranlarında izleyicilerle buluşuyor. Aleyna Kalaycıoğlu, Survivor 2021 yarışmacıları arasında bulunuyor. Peki Survivor Aleyna kimdir, kaç yaşında? İşte Survivor Aleyna'nın yaşamı ile ilgili detaylar...

SURVIVOR ALEYNA KİMDİR?

Aleyna Kalaycıoğlu, 1998 yılında Bursa’da dünyaya geldi. Yalova’da büyüdüğünü belirten Aleyna Kalaycıoğlu’nun annesi ile babası 10 yaşında iken ayrılmış. Sonrasında Survivor Aleyna, annesiyle ve kardeşiyle İstanbul’a taşınmıştır. Amerika Birleşik Devletleri’nde Uçak Mühendisliği bölümünü kazandı.

Magazin Haberleri Bülteni (15 Ocak 2021)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları;
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