Survivor Ardahan kimdir,kaç yaşında? Survivor Sadık Ardahan Uzkanbaş nereli, ne iş yapıyor?

Survivor'ın Gönüller takımında yarışan Sadık Ardahan, hem tavırları hem de performansı ile yarışmada dikkat çekiyor. Survivor yarışmacısı Ardahan, birleşme partisinde şarkı yarışmasını kazanan isim oldu. Peki Survivor Ardahan kimdir, nereli?

SADIK ARDAHAN UZKANBAŞ KİMDİR?

Sadık Ardahan Uzkanbaş 1987 yılında Adana'da doğdu.Sadık, 8 yıl boyunca Adanaspor altyapı takımlarında futbol oynadı ve yaşadığı sakatlıklar nedeniyle futbola ara vermek zorunda kaldı, zaman bulduğu o arada askerlik görevini yerine getirmek için askere gitti ve askerden geldikten kısa bir dönem sonra ilk yurtdışı tecrübesini yaşadı.

Önce Dubai'ye gidip 2 yıl orada kaldı, sonrasında Türkiye'ye dönüşüyle birlikte spora tekrar zaman ayıran Uzkanbaş, Kazakistan'a geçti ve orada da 6 ay bulundu.

Sadık Ardahan Uzkanbaş kendisini şöyle tanımlıyor:

"Yeni yerler, yeni kültürler ve yeni insanlar tanımayı çok seviyorum, bu yüzden imkanım olduğu süre içinde hep bir yerlere gidip, yeni yerler görmek istiyorum. Ve şu an hayallerimden biri olan 2020 Survivor'da bulunduğum için kendimi oldukça şanslı hissediyorum, hayallerime bır adım daha yaklaşmanın mutluluğu içerisindeyim. İnsanların yüzündeki tebessüm olmak istiyorum.

Arkasında hikaye bırakmış her insan sonsuza kadar yaşar, ben de arkamda bir hikaye bırakmak için yaşıyorum."