Survivor Aşkım Burçe Tunay kimdir, kaç yaşında, aslen nereli?

Survivor Ünlüler takımına sonradan dahil olan isimler arasında yer alan Aşkım Burçe Tunay, adaya geldiği günden bu yana başarısı ile dikkat çekiyor. Survivor'da genel performans tablosunda üst sıralarda yer alan Aşkım Burçe Tunay hakkında merak edilenleri sizler için derledik.

SURVİVOR AŞKIM BURÇE TUNAY KİMDİR?

2000 doğumlu Tunay, İstanbul Akademik Cimnastik Spor Kulübü'nun sporcusudur ve 12-13 Ekim 2013 tarihlerinde Mersin'de düzenlenen Trampolin Cimnastik Türkiye Şampiyonası'nda I. Seri ve II. Seri'deki başarısı ile Türkiye Şampiyonu olmuştur.