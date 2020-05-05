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HaberlerMagazin Haberleri Survivor Aşkım kimdir, kaç yaşında? Survivor Aşkım Burçe Tunay ne iş yapıyor, nereli?
05.05.2020 - 17:40 |

Survivor Aşkım kimdir, kaç yaşında? Survivor Aşkım Burçe Tunay ne iş yapıyor, nereli?

Survivor'a sonradan dahil olan isimler arasında Aşkım Burçe Tunay da yer alıyor. Survivor Ünlüler takımında yarışan Aşkım'ın yaşamı ise merak edilen konular arasında bulunuyor. Peki Survivor Aşkım kimdir, kaç yaşında? Survivor Aşkım Burçe Tunay ne iş yapıyor?

Survivor Aşkım kimdir, kaç yaşında? Survivor Aşkım Burçe Tunay ne iş yapıyor, nereli?

Survivor yeni bölümleri ile izleyicilerle buluşmaya devam ediyor. Survivor'da birbirinden iddiaları isimler yarışıyor. Survivor'da dikkat çeken isimler arasında yer alan Aşkım'ın yaşamı ise vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki Survivor Aşkım kimdir, kaç yaşında?

AŞKIM BURÇE TUNAY KİMDİR?

Survivor Ünlüler takımında yarışan Aşkım, 2000 doğumlu, İstanbul Akademik Cimnastik Spor Kulübü'nun sporcusudur ve 12-13 Ekim 2013 tarihlerinde Mersin'de düzenlenen Trampolin Cimnastik Türkiye Şampiyonası'nda I. Seri ve II. Seri'deki başarısı ile Türkiye Şampiyonu olmuştur.

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