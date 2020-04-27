Survivor Aycan kimdir, ayö şifresi nedir? Survivor Aycan Yanaç aldatıldı mı, sevgilisi kim?

Survivor'da Acun Ilıcalı'nın Aycan Yanaç ile ilgili açıkladığı detay dün dikkat çeken ayrıntılar arasında yer aldı. Survivor'ın iddialı yarışmacıları arasında bulunan Aycan'ın iletişim ödülünde şifreli konuşması gündeme oturdu.Acun ılıcalı dün "AYÖ" şifresi ile ilgili programda konuştu. Aycan'ın şifreli mesajlaşması sonrasında ise zihinlere "aldatıldı mı?" sorusu geldi. Peki Aycan Yanaç aldatıldı mı, AYÖ şifresi nedir?

Acun Ilıcalı, Aycan'ın iletişim ödülünde şifreli konuşması ile ilgili konuştu. İletişim ödülünde Aycan'ın 3 harfli "AYÖ" şifresiyle konuştuğu gündeme geldi. Aycan'ın şifreli konuşması ortaya çıktıktan sonra aldatıldı mı? sorusu gündemde yer aldı. Aycan Yanaç'ın sevgilisi olup olmadığı ile ilgili bir bilgi bulunmuyor.

AYCAN YANAÇ KİMDİR?

21 Kasım 1998 yılında Almanya Nünberg'de doğan genç sporcu, futbola Nünberg ile başlamış ve daha sonra Köln’de devam etmiştir.

Türkiye kadın U-19 takımına kabul edilen Yanaç, ilk kez 4 Ağustos 2015'te Bosna-Hersek'e karşı UEFA Geliştirme Turnuvası maçında oynamıştır.

2016 UEFA 19 Yaş Altı Kadınlar Şampiyonası elemelerinin iki maçında yer alan Yanaç, 7 Nisan 2018'de Estonya ile dostluk maçında Türkiye kadın milli takımına ilk kez çağrılmıştır.

Ülkemizde A Milli Kadın Futbol Takımı'nda forma giyen sporcu, forvet mevkisinde oynamaktadır.