Survivor Barış Murat Yağcı kimdir, kaç yaşında? Barış Murat Yağcı ne iş yapıyor, nereli, hangi dizilerde oynadı?

Survivor Gönüller takımında yarışan Barış Murat Yağcı, programın öne çıkan isimleri arasında bulunuyor. Survivor'ın iddialı isimlerinde yer alan Barış Murat Yağcı yarışmaya gelmeden önce birçok yapımda oyunculuk yaptı. Peki Survivor Barış Murat Yağcı kimdir, kaç yaşında? İşte detaylar...

SURVIVOR BARIŞ MURAT YAĞCI KİMDİR?

TV8 ekranlarında yayınlana Survivor programında yarışan Barış Murat Yağcı,1991 yılında İzmir'de doğmuştur. Bahçeşehir Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde tamamladıktan sonra Anadolu Üniversitesi Spor Yönetimi bölümünde eğitimine ikinci kez devam etmektedir.

Hayatının dönüm noktası olan Efes Pilsen Spor Kulübünde profesyonel olarak basketbol oynamıştır.Sakatlandıktan sonra basketbol hayatına veda etmek zorunda kalan Barış Murat Yağcı, bir dönem modellik yapmıştır.

Best Model of Turkey yarışmasına katıldı ve birinci seçildi. Yapımcıların dikkatini çekmeyi başardı ve oyunculuk eğitimi aldı.

İlk dizisi olan Kocamın Ailesi'yle oyunculuk kariyerine adım attı.

Daha sonra Kiralık Aşk dizisinde Eymen karakterini canlandırdı ve yavaş yavaş tanınmaya başlandı.

Son olarak Şevkat Yerimdar dizisinde Bora karakterini canlandırdı.