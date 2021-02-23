Survivor Çağman kimdir, kaç yaşında, nereli? Survivor Çağman Çatay boyu, kilosu kaç, mesleği ne?

Survivor, bu akşam yeni bölümü ile ekranlara gelecek. Çağman Çatay'ın Survivor'a yedek yarışmacılar arasoında yer alıyor. Fragmanda Çağman'ın Survivor'a girişi ise dikkat çekti. Çağman'ın hayatı ise merak ediliyor. Peki Survivor Çağman kimdir, kaç yaşında?

SURVIVOR ÇAĞMAN KİMDİR?

Tuğrul Çağman Çatay olan, 1993 tarihinde İstanbul’da doğdu. Yedi kuşaktır İstanbul’un Eyüp ilçesinde yaşadığını belirten Çağman Çatay, aslen İstanbullu olup 2017’de Haliç üniversitesi BESYO (Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu)’ndan mezun oldu.

Sporu çok seven Çağman Çatay’ın ilgilendiği ve yaptığı başlıca spor dalları şu şekilde; yer akrobasisi, handbalance, breakdance yoga, movement culture, basketbol, scuba diving, serbest dalış, yüzme, street workout/calisthenics, hiit workout, windsurf, yelken, masa tenisi, atletizm, parkour&freerunning, breathe hold, kule atlama, trambolin.

Spor eğitmenliği yapan Çağman Çatay, küçükken basketbol alanında okullar arası İstanbul şampiyonluğu, Türkiye 2.liği, en iyi 6.adam gibi ödüller kazanmış ve breakdans alanında 3. şampiyonluğum olduğunu belirtiyor. Ayrıca Yetenek Sizsiniz yarışmasında yarı finale kadar çıkmayı başarmış. Son olarak 2015, 2016, 2018 yıllarında Redbull Bcone top 16 dereceleri mevcut.

Bekar olan Çağman Çatay, 1.71 metre boyunda ve 67.5 kiloya sahip. Şu an 22.9 bin takipçiye sahip Instagram hesabı kullanıcı adı ise “@cagmancatay”.