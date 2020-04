Survivor Cemal Can kimdir, kaç yaşında? Cemal Can Canseven kaç kilo, ne iş yapıyor?

Cemal Can Canseven, Survivor'ın en çok konuşulan isimleri arasında bulunuyor. YouTuber Danla Bilic'in arakadaşı olan Cemal Can, Survivor birleşme partisinde DJ performansı sergiledi. Gönüller takımında yarışan Cemal Can hem yarışmadaki performansı hem de sempatik tavırları ile dikkat çekiyor. Peki Survivor Cemal Can kimdir, ne iş yapıyor? İşte Cemal Can Canseven'in biyografisi...

SURVIVOR CEMAL CAN CANSEVEN KİMDİR?

24 yaşında olan Cemal Can Canseven,Survivor'ın ön plana çıkan yarışmacıları arasında bulunuyor. İzmir doğumlu Cemal Can Canseven'in annesi Rize, babası Selanik göçmenidir.

Survivor Cemal Can'ın kendisinden 9 yaş büyük bir ablası vardır.

İstanbul'da Yeditepe Üniversitesi Reklam Tasarımı ve İletişim bölümünü okumaya başladı. Arkadaşının bir tavsiyesi üzerine okulunu dondurup İstanbul DJ Academy'de DJ'lik eğitimi almaya başladı.

Survivor Cemal Can Canseven, Danla Bilic'in yakın arkadaşıdır.

Survivor'da yarışmacıların verdikleri kiloya bakıldı. Cemal Can Canseven’in 85.4 kilo ile Survivor'a geldiği açıklandı.12 kilo veren Cemal Can’ın son kilosu ise 73.2 çıktı