Survivor Cemal Can kimdir, kaç yaşında? Sevgilisi var mı, ne iş yapıyor?

Bu gece Survivor'da birinci belli olacak. Cemal Can SMS oylamasında birinciliği elde etmek için kıyasıya mücadele verecek. Bu sezon performansı ile herkesi şaşırtmayı başaran Cemal Can hakkındaki bilgiler bugün özellikle merak ediliyor. İşte ünlü yarışmacı hakkındaki bilgiler...

CEMAL CAN KİMDİR?

Annesi Rize'li, babası Selanik göçmeni olan Cemal Can 24 yaşında, İzmir doğumlu. Kendisinden 9 yaş büyük, "küçük annem" dediği bir ablası var.

Liseye kadar olan eğitimini İzmir'de tamamlayan Cemal Can, Yeditepe Üniversitesi Reklam Tasarımı ve İletişim bölümünü okumaya başlayınca bu vesileyle İstanbul'a yerleşti ve arkadaşının bir tavsiyesi üzerine okulunu dondurup İstanbul DJ Academy'de DJ’lik eğitimi almaya başladı.