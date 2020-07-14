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14.07.2020 - 11:58 |

Survivor Cemal Can kimdir, kaç yaşında? Sevgilisi var mı, ne iş yapıyor?

Survivor'da bir sezonun sonuna gelindi. Bu gece şampiyon ilan edilecek. En büyük adaylardan biri Cemal Can... Dnla Bilic'in yakın arkadaşı olan ve bu sayede tanınan Cemal Can, Survivor'da milyonların gönlüne taht kurdu. Başarılı yarışmacıyı yakından tanımayanlar şimdi byografisini araştırıyor. İşte detaylar...

Survivor Cemal Can kimdir, kaç yaşında? Sevgilisi var mı, ne iş yapıyor?
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Bu gece Survivor'da birinci belli olacak. Cemal Can SMS oylamasında birinciliği elde etmek için kıyasıya mücadele verecek. Bu sezon performansı ile herkesi şaşırtmayı başaran Cemal Can hakkındaki bilgiler bugün özellikle merak ediliyor. İşte ünlü yarışmacı hakkındaki bilgiler...

CEMAL CAN KİMDİR?

Annesi Rize'li, babası Selanik göçmeni olan Cemal Can 24 yaşında, İzmir doğumlu. Kendisinden 9 yaş büyük, "küçük annem" dediği bir ablası var.

Liseye kadar olan eğitimini İzmir'de tamamlayan Cemal Can, Yeditepe Üniversitesi Reklam Tasarımı ve İletişim bölümünü okumaya başlayınca bu vesileyle İstanbul'a yerleşti ve arkadaşının bir tavsiyesi üzerine okulunu dondurup İstanbul DJ Academy'de DJ’lik eğitimi almaya başladı. 

Magazin Haberleri Bülteni (14 Temmuz 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
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