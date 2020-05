Survivor Cemal Can kimdir, kaç yaşında? Survivor Cemal Can Canseven ne iş yapıyor, nereli?

Survivor, TV8 ekranlarında izleyicilerle buluşuyor. Haftanın her günü yayınlanan programda yarışmacıların hayatları merak ediliyor. Survivor'da dikkat çeken isimlerden biri ise Gönüller takımında yarışan Cemal Can Canseven'dir. Peki Survivor Cemal Can kimdir, kaç yaşında?

SURVIVOR CEMAL CAN KİMDİR?

Annesi Rize'li, babası Selanik göçmeni olan Cemal Can 24 yaşında, İzmir doğumlu. Kendisinden 9 yaş büyük, "küçük annem" dediği bir ablası var.

Liseye kadar olan eğitimini İzmir'de tamamlayan Cemal Can, Yeditepe Üniversitesi Reklam Tasarımı ve İletişim bölümünü okumaya başlayınca bu vesileyle İstanbul'a yerleşti ve arkadaşının bir tavsiyesi üzerine okulunu dondurup İstanbul DJ Academy'de DJ’lik eğitimi almaya başladı.