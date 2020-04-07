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07.04.2020 - 16:04 |

Survivor Cemal Can yaşı - boyu kaç? Gönüllüler takımı yarışmacısı Survivor Cemal Can kimdir, nereli?

Survivor 2020 yarışmacılarının özel hayatı merak ediliyor. TV8 kanalının ilgiyle takip edilen yarışması Survivor'da Cemal Can Cansever en dikkat çeken isimler arasında yer alıyor. Gönüllüler takımında mücadele eden Cemal Can'ın yaşı ve boyu kaç? Survivor Cemal Can kimdir, nereli? İşte Survivor Cemal Can hakkında merak edilenler...

Survivor Cemal Can yaşı - boyu kaç? Gönüllüler takımı yarışmacısı Survivor Cemal Can kimdir, nereli?

Survivor 2020 Ünlüler - Gönüllüler formatında devam ediyor. Birbirinden hırslı takımlardan oluşan Survivor'da yarışmacılar zor şartlar altında yaşamaya devam ediyor. Survivor izleyicileri yarışmacıların yaşamları hakkında araştırma yapıyor. Survivor 2020 yarışmacıları arasında bulunan cemal Can Cansever, Gönüllüler takımında yarışıyor. Peki Survivor Cemal Can kimdir, Survivor Cemal Can kaç yaşında, Survivor Cemal Can nereli? Survivor Cemal'in boyu kaç?

SURVİVOR CEMAL CAN KİMDİR?

Annesi Rize'li, babası Selanik göçmeni olan Cemal Can 24 yaşında, İzmir doğumlu. Kendisinden 9 yaş büyük, "küçük annem" dediği bir ablası var.

Liseye kadar olan eğitimini İzmir'de tamamlayan Cemal Can, Yeditepe Üniversitesi Reklam Tasarımı ve İletişim bölümünü okumaya başlayınca bu vesileyle İstanbul'a yerleşti ve arkadaşının bir tavsiyesi üzerine okulunu dondurup İstanbul DJ Academy'de DJ’lik eğitimi almaya başladı.

 

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Cadde Yazarları

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