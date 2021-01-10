Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? 10 Ocak Survivor market ödülü nedir, hangi takım aldı?

TV8'de ekrana gelen sevilen yarışma programı Survivor yeni sezonunda dokunulmazlık yarışı yaşanıyor. İlk market ödül oyunu için yarışmacılar yarıştı ve ünlüler ilk ödülün sahibi oldu. İlayda ile birlikte yarışmaya devam eden ünlüler, gönüllülere karşı dokunulmazlık mücadelesi verecek. İşte, 2021 Survivor dokunulmazlık oyunu kazananı...

10 OCAK MARKET ÖDÜLÜ NEDİR?

Ünlüler ve gönüllüler ilk market ödül oyunu için karşı karşıya geldi. Bu oyunu kazanan takım doyurucu özelliğe sahip yumurtaların sahibi olacak. Kazanan takımda yarışmacılar kişi başı 3 yumurta yiyebilecek.

SURVİVOR ÖDÜL OYUNUNU HANGİ TAKIM, KİM KAZANDI?

Yarışmada market ödül oyunu ile her iki takım da mücadele verdi. Bir sepet yumurta için yarışan 21 yarışmacıdan kazanan ekip diğer takıma göre erzaklardan bir buçuk kat daha fazla almış olacak. İlayda'nın aldığı sayı ile 10'a 6 skor ile ünlüler ödülün sahibi oldu.

SURVİVOR 10 OCAK DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Ödülü oyununu ünlüler 9-6'lık bir skorla kazandı. Dokunulmazlık oyunu ile ise haftanın ilk eleme adayı belli olacak. Ancak şu an dokunulmazlık oyununu kazanan belli olmadı.