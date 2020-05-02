Survivor Elif kimdir, kaç yaşında? Ünlüler takımı yarışmacısı Survivor Elif nereli, ne iş yapıyor?

TV8 kanalının ilgiyle takip edilen yarışması Survivor'da büyük mücadele devam ediyor. Her yıl olduğu gibi bu yıl da birbirinden hırslı yarışmacılar elinden gelenin fazlasını yapıyor. Zor yaşam şartları altında ter döken Survivor yarışmacıları, izleyici tarafından merak ediliyor. Bu isimler arasında yer alanlardan biri de Elif Yıldırım Gören. Peki Survivor Elif Yıldırım Gören kimdir? Survivor Elif Yıldırım Gören nereli? Survivor Elif Yıldırım Gören kaç yaşında? Survivor Elif Yıldırım Gören hangi sporu yapıyor? İşte Survivor Elif Yıldırım Gören biyografisi...

SURVİVOR ELİF YILDIRIM GÖREN KİMDİR?

14 Şubat 1990 yılında Bursa'nın İznik ilçesinde doğan Elif Yıldırım Gören, 400 metre engelli yarışında uzmanlaşmış kadın koşucumuzdur.

1.70 boyunda ve 55 kilo olan Elif Gören, Kemal Şencan ve Fausto Ribeiro tarafından çalıştırılan ENKA Spor Kulübü üyesidir.

Elif Yıldırım Gören, 2012 Yaz Olimpiyatları'ndaki 4 × 400m bayrak yarışı etkinliğine katılan en genç milli atletizm takımı üyesi olmuştur.