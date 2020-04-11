Survivor Elif Yıldırım Gören kimdir, kaç yaşında? Araba ödülünü kazanan Elif Yıldırım Gören aslen nereli?

Survivor Ünlüler takımında yarışan isimler arasında yer alan Elif Yıldırım Gören dün akşam gerçekleştirilen araba ödülü oyununda kadınlarda ödülün sahibi olan Elif Yıldırım Gören Survivor'da gösterdiği performans ile dikkatleri üzerine çekiyor. Peki Elif Yıldırım Gören kimdir?

SURVİVOR ELİF YILDIRIM GÖREN KİMDİR?

14 Şubat 1990 yılında Bursa'nın İznik ilçesinde doğan Elif Yıldırım Gören, 400 metre engelli yarışında uzmanlaşmış kadın koşucumuzdur.

1.70 boyunda ve 55 kilo olan Elif Gören, Kemal Şencan ve Fausto Ribeiro tarafından çalıştırılan ENKA Spor Kulübü üyesidir.

Elif Yıldırım Gören, 2012 Yaz Olimpiyatları'ndaki 4 × 400m bayrak yarışı etkinliğine katılan en genç milli atletizm takımı üyesi olmuştur.