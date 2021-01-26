Survivor Emin kimdir, kaç yaşında? Emin Günenç nereli, yaşı ve boyu kaç?

Emin Günenç, 2021 Survivor gönüllüler takımında başarılı performansıyla adından söz ettiriyor. Futbolcu olan ve bir kaza sonucu futbolu bırakan Günenç, makine ressamlığı bölümünde eğitim gördü. Survivor Emin boyu ve kilosu kaç? İşte, detaylar...