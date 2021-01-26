• 26 Ocak 2021 - 01:20 • Son Güncelleme:
Survivor Emin kimdir, kaç yaşında? Emin Günenç nereli, yaşı ve boyu kaç?
Survivor 2021 yarışmasında gönüllüler takımında dikkatleri çeken Emin Günenç hayatı araştırılıyor. Survivor Emin, uzun yıllar futbolla ilgilendi ve oyunculuk eğitimi alarak çeşitli dizilerde de yer aldı. Peki, Survivor 2021 Emin Günenç oynadığı diziler neler?
• 26 Ocak 2021 - 01:20 • Son Güncelleme:
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Emin Günenç, 2021 Survivor gönüllüler takımında başarılı performansıyla adından söz ettiriyor. Futbolcu olan ve bir kaza sonucu futbolu bırakan Günenç, makine ressamlığı bölümünde eğitim gördü. Survivor Emin boyu ve kilosu kaç? İşte, detaylar...
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