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• 26 Ocak 2021 - 01:20 • Son Güncelleme:

Survivor Emin kimdir, kaç yaşında? Emin Günenç nereli, yaşı ve boyu kaç?

Survivor 2021 yarışmasında gönüllüler takımında dikkatleri çeken Emin Günenç hayatı araştırılıyor. Survivor Emin, uzun yıllar futbolla ilgilendi ve oyunculuk eğitimi alarak çeşitli dizilerde de yer aldı. Peki, Survivor 2021 Emin Günenç oynadığı diziler neler?

• 26 Ocak 2021 - 01:20 • Son Güncelleme:
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Emin Günenç, 2021 Survivor gönüllüler takımında başarılı performansıyla adından söz ettiriyor. Futbolcu olan ve bir kaza sonucu futbolu bırakan Günenç, makine ressamlığı bölümünde eğitim gördü. Survivor Emin boyu ve kilosu kaç? İşte, detaylar... 

2SURVİVOR EMİN KİMDİR

SURVİVOR EMİN KİMDİR?

Günenç, 23 Temmuz 1994’de İstanbul’da dünyaya geldi. Aslen Tekirdağ Şarköylü olan Emin Günenç, 8 yaşında futbola başladı. 18 yaşına kadar 10 yıl boyunca futbol oynadı. Geçirdiği bir sakatlık nedeniyle de futbolu bırakmak zorunda kaldı.

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Emin Günenç, Marmara Üniversitesi makine ressamlığı bölümünde eğitim gördü. Üniversiteden mezun olduktan sonra oyunculuk eğitimi aldı. En son Kanal D’de yayınlanan Bir Annenin Günahı dizisinde rol aldı.

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Survivor 2021 Emin Günenç spor ile yakından ilgileniyor. Küçük yaştan itibaren ilgilendiği sporu geçirdiği kaza sonrasında da bırakmadı. Survivor 2021 yarışmacısı Emin Günenç, 1.87 cm boyundadır ve Sadri Alışık Kültür Merkezi’nde oyunculuk eğitimleri aldı.

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