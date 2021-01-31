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31.01.2021 - 22:19 |

Survivor Emin kimdir, nereli, kaç yaşında? Survivor Emin Günenç hayatı...

Survivor Emin Günenç kim sorusu yarışmanın takipçileri tarafından araştırılıyor. Survivor bu akşam yeni bölümü ile TV8 ekranlarında izleyicilerle buluşacak. Emin Günenç, Survivor Gönüllüler takımında yarışıyor. İzleyiciler merakla Survivor yarışmacılarının yaşamlarını araştırıyorlar. Peki Survivor Emin kimdir, kaç yaşıında?

Survivor Emin kimdir, nereli, kaç yaşında? Survivor Emin Günenç hayatı...
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Survivor'ın yayınlanacak yeni bölümünde yarışmacılar dokunulmazlık oyunu için rekabet edecekler. Emin, kıyasıya rekabetin olduğu programın yarışmacıları içerisinde yer alıyor. Peki Survivor Emin kimdir? İşte Survivor Emin Günenç'in yaşamı ile ilgili bilgiler...

SURVIVOR EMİN KİMDİR?

Emin Günenç, 23 Temmuz 1994’de İstanbul’da doğdu. Tekirdağ Şarköylü olan Emin Günenç, 8 yaşında futbola başladı. 18 yaşına kadar 10 sene boyunca futbol oynamıştır. Geçirdiği talihsiz bir sakatlık sonucunda futbol hayatını bırakmak zorunda kalmıştır.

Emin Günenç, üniversiteyi Marmara Üniversitesi makine ressamlığı bölümünde okudu. Üniversiteden mezun olduktan sonra oyunculuk eğitimi aldı. En son Kanal D’de yayınlanan Bir Annenin Günahı dizisinde oynadı.

    31 Ocak 2021 Magazin Haberleri Bülteni31 Ocak 2021 Magazin Haberleri Bülteni
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    Cadde Yazarları

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