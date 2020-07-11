Survivor finali nerede olacak? 10 Temmuz 2020'de Survivor'da oyunu kim kazandı?

TV8'de yayınlanan Survivor'da heyecan dorukta. Canlı yayınlanan Survivor'da Barış, Berkan, Cemal Can ve Yasin'in kıyasıya rekabeti ekranlara geldi. Canlı yayında hangi ismin kazandığı araştırılıyor. Acun Ilıcalı, Survivor'ın yapılacağı mekanı açıkladı. Peki 10 Temmuz Survivor canlı yayında oyunu kim kazandı?

SURVİVOR'DA SON 4'E KİMLER KALDI?

Barış Murat Yağcı

Berkan Karabulut

Cemal Can Canseven

Yasin Obuz

10 TEMMUZ'DA OYUNU KİM KAZANDI?

Survivor'da bugün Barış ve Yasin eşleşti.

Diğer eşleşme ise Berkan ve Cemal Can arasında oldu.

Barış ve Yasin arasındaki yarışmayı 4-2'lik skor ile Barış kazandı. Günün finaline çıkan ilk isim Barış oldu.

Berkan ve Cemal Can eşleşmesinde ise kazanan taraf Berkan oldu.

Rakiplerini yenen Barış ve Berkan arasındaki mücadeleyi ise 5-0'lık skorla Berkan kazandı.

Bugün günün birincisi Berkan oldu.

SURVIVOR FİNALİ NEREDE OLACAK?

Acun Ilıcalı, Survivor'ın büyük finalinin İstanbul Galataport'ta olacağını açıkladı