Survivor Gonca kimdir, kaç yaşında? Gonca Kakar mesleği nedir, boyu ve kilosu kaç?

Survivor Gonca, yedek olarak yarışmaya katıldı ve kısa sürede en çok konuşulanlar arasına girdi. Ünlüler adasında sık sık tartışmalarla adından söz ettiren Gonca Kakar birçok spor dalı ile ilgileniyor ayrıca öğretmendir. Survivor Gonca, yarışmada başarılı performans sergiliyor. İşte, Gonca Kakar biyografisi...

SURVİVOR GONCA KAKAR KİMDİR?

Kakar, 1 Temmuz 1989’da dünyaya geldi. Gonca Kakar 32 yaşındadır. Kakar, Mersin Üniversitesi BESYO mezunu. Beden eğitimi öğretmeni olan Kakar, pilates eğitmenliği de yapıyor. Sosyal medyada sık sık spor yaptığı anlara dair paylaşımlarda bulunana Gonca Kakar, bu alanda yaşamını sürdürdüğünü ifade etmektedir.

SURVIVOR GONCA KAKAR BOYU KAÇ?

Ünlüler takımına yeni bir soluk kazandıracak Gonca Kakar, 1.77 boyunda ve 64 kilogram ağırlığında. Dalış yapmak, kitap okumak, yeni müzikler ve yerler keşfetmenin vazgeçilmezleri olduğunu söyleyen Survivor Gonca’nın yarışma için iddiası da büyük.

GONCA KAKAR SOSYAL MEDYA HESABI NE?

Survivor'a dahil olmasıyla birlikte Survivor Gonca Kakar'ın sosyal medya hesabının olup olmadığı da merak edildi. Pek çok kişi, Gonca Kakar instagam hesabı ne, var mı? sorusunun yanıtını aradı. Gonca Kakar'ın gonca.kakar kullanıcı adıyla bir Instagram hesabı bulunmaktadır.