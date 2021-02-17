• 17 Şubat 2021 - 00:51 • Son Güncelleme:
Survivor Hayrettin kimdir, aslen nereli? Hayrettin Karaoğuz kaç yaşında, boyu kaç?
Hayrettin Karaoğuz elendi mi? Survivor 2021 yarışmasında ünlüler takımında yer alan Hayrettin Karaoğuz, 6. haftada elenen isim oldu. Kullanıcılar ise Hayrettin Karaoğuz kim merak ediyor. Sosyal medyada paylaştığı komik videolarla adını duyuran ve birçok başarılı dizide boy gösteren Survivor Hayrettin hayatı sorgulanıyor. İşte, Hayrettin Karaoğuz biyografisi...
• 17 Şubat 2021 - 00:51 • Son Güncelleme:
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Survivor Hayrettin, üniversite yıllarında hazırladığı amatör komedi temeli videolarla geniş kitleler tarafından çok sevildi. Hayrettin Karaoğuz, 'Kızsız Adam' videolarıyla adını duyurdu. 2021 Survivor sezonunda ise ünlüler takımında performans sergiledi ve 6. hafta da adaya veda eden isim oldu.
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HAYRETTİN KARAOĞUZ KİMDİR?
Hayrettin, aslen Trabzonlu'dur ve 1 Ocak 1984 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Hayrettin Onur Karaoğuz, 1,78 cm boyunda ve 75 kg ağırlığındadır. Bekâr olan oyuncu, eğitim hayatına 1997 yılında Ahmet Hamdi Tanpınar İlköğretim Okulu’nda başladı. Ardından Yahya Kemal Beyatlı Lisesi’ni bitirdi. 2004 yılında Kadir Has Üniversitesi reklamcılık bölümünü kazanarak eğitim hayatını sürdürdü.
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Oyuncu, komedyen ve internet fenomeni unvanlarına sahip olan Hayrettin, özellikle Youtube videoları ile internette büyük ün kazandı. Videoları milyonlarca kez izlendi, bunun dışında 2009'da Gelecekten Bir Gün, yine aynı yıl kısa film olarak Kızsız Adam, 2017 yılında Vezir Parmağı ve yine aynı yıl İlk Öpücük adlı filmlerde rol almıştır. Televizyonda ise 2018-20 yılları arasında yayımlanan Kalk Gidelim dizisinde, 2020'de de Menajerimi Ara dizisinde konuk oyuncu olarak oynamıştır. Üniversitedeyken arkadaş grubuyla eğlenceli videolar çekerek sosyal medyada paylaşmaya başladı. Okul hayatının son 2 yılı Beyoğlu’nda stand-up gösterileri yapan komedyen, üniversitenin son senesinde dönemin favori filmi Issız Adam’a (Çağan Irmak) karşı çektikleri "Kızsız Adam" videosu sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.
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Reklam kampanyalarında yer almaya başlayan Karaoğuz, 2011 yılında Star Tv’de 2 sezon izleyiciyle buluşan "Hayrettin" adlı komedi programını hazırlayıp sundu. Ayrıca 2010 yılından bugüne kadar yüzlerce üniversitede öğrencilere tek kişilik gösterisini sunmuştur. 2013 yılında ATV’de hazırladığı 30 bölümlük yarışma programı ‘Harry’ ile ekrana geldi. Son 2 yıldır Fanta markası’nın reklam yüzüdür ve her yıl düzenlenen Fanta Gençlik Festivalinde sahne alıyor.
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