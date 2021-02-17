Survivor Hayrettin kimdir, aslen nereli? Hayrettin Karaoğuz kaç yaşında, boyu kaç?

2013 yılı Eylül ayında, hem Los Angeles YouTube stüdyolarında çalışmalar yapmak ve oradaki meslektaşlarını incelemek hem de kendisini geliştirmek üzere Amerika’nın Los Angeles şehrinde yaşadı. Matt Damon, Keanu Reeves, Cuba Gooding Jr., Jennifer Garner gibi isimlerle görüşmelerde bulundu. Hayrettin, birçok sosyal medya fenomeninin yer aldığı ve Netflix'te yayınlanan Exatlon Türkiye yarışmasında yer almış ve burada mücadele etmiştir.